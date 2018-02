Take-Two: Red Dead Redemption 2 non segnerà la fine del supporto a GTA Online

Durante l'ultimo incontro tenuto con gli azionisti, Strauss Zelnick, CEO di, è tornato a discutere di, atteso per il 26 ottobre su PS4 e Xbox One, e di GTA Online , divisione interamente dedicata al multiplayer online diche tanti frutti ha portato nelle case del publisher in questi anni.

In particolare, Zelnick ci ha tenuto a precisare che quando il secondo capitolo della serie western sarà finalmente disponibile nei negozi, il supporto a GTA Online non cesserà: Rockstar Games, esattamente come fatto dal lancio del gioco, risalente al 2013, continuerà a produrre nuovi contenuti di gioco che possano intrattenere ancora a lungo la sua utenza.

"Rockstar Games ha dichiarato la propria intenzione di continuare a supportare Grand Theft Auto Online", le parole di Zelnick. "E questo supporto non ha nulla a che fare con il lancio di Red Dead Redemption 2. Stiamo parlando di due progetti differenti, autonomi e indipendenti l'uno dall'altro".

Il successo di GTA Online potrebbe spingere Rockstar Games e Take-Two a puntare sul comparto online anche con Red Dead Redemption 2: sono infatti insistenti le voci che vogliono l'implementazione di una modalità Battle Royale.