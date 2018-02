Take-Two registra due nuovi marchi legati a Grand Theft Auto e GTA Online

, compagnia propritaria di, ha recentemente registrato due nuovi marchi legati a, anche se nessuno di questi sembra essere collegato al tanto rumoreggiato Grand Theft Auto VI

Nello specifico, la compagnia ha depositato il trademark per i nomi GTaO e GTa, entrambi con la lettera "a" minuscola. Non è chiaro se la società abbia in programma un rebranding per Grand Theft Auto e GTA Online o se semplicemente si tratti di una mossa cautelativa per proteggere ogni variante dei due marchi citati.

Sembra difficile che i trademark in questione possano essere legato alla misteriosa Premium Edition di GTA V trapelata su Amazon ma non ancora annunciata ufficialmente da Rockstar e Take-Two.