Take Two resuscita l'IP di Midnight Club? Visual Concepts sviluppa un racing open world

Dopo le prime anticipazioni sul possibile sviluppo di un nuovo capitolo di Midnight Club da parte di Take Two, emergono in rete ulteriori indizi che contribuiscono ad alimentare ulteriormente i rumor sul ritorno di questa importante serie racing.

La sempre attenta community di ResetEra segnala infatti l'apertura di numerose posizioni lavorative presso Visual Concepts che confermano, appunto, la ricerca di nuovi talenti ed esperti di settore specializzati nella creazione di videogiochi di guida votati all'esplorazione free roaming.

L'elenco delle figure professionali ricercate dalla sussidiaria di Take Two è particolarmente lungo e comprende, tra gli altri, produttori, artisti tecnici, ingegneri software, designer e programmatori con ampie esperienze nella costruzione di ambienti di gioco a mondo aperto.

La nuova "campagna acquisti" lanciata da Visual Concepts s'accompagna anche all'inevitabile infornata di anticipazioni sulla natura di questo progetto: ai candidati viene precisato che, se verranno assunti, lavoreranno su di un titolo tripla A basato su Unreal Engine, dotato di una robusta componente multiplayer e destinato ad approdare sulle piattaforme più disparate. Nella speranza di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti di Visual Concepts, rimaniamo dalle parti di Take Two per ricordarvi che il colosso videoludico americano ha recentemente annunciato la data d'uscita di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S.