Take-Two ribadisce di essere al lavoro su giochi PS5 e Xbox Series X

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha parlato brevemente delle potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X, ribadendo di essere al lavoro su nuovi progetti per queste due piattaforme.

"Siamo contenti dell'arrivo delle prossime console", esordisce con queste parole il CEO della compagnia, che poi continua: "da tempo stiamo lavorando su nuove tecnologie e sappiamo fino dove possiamo spingerci. I nostri nuovi tool permetteranno di godere di ottimizzazioni per quanto riguarda l'utilizzo della memoria e ovviamente miglioreremo la grafica, la quale sarà più nitida, brillante e fedele alla realtà. Aggiungeremo dettagli e velocità, oltre ad un maggio numero di personaggi su schermo. Verrà un momento in cui il fotorealismo sarà realtà, in futuro faticheremo a distinguere un contenuto interattivo generato al computer con un filmato realizzato con una videocamera."

Zelnick conclude affermando che "i giochi Take-Two sono noti anche per lo stile e la direzione artistica, non trascureremo certo questi aspetti, le produzioni di questo genere continueranno a far parte del nostro DNA."

Take-Two ha in programma di lanciare 93 giochi entro i prossimi cinque anni spalmati su varie piattaforme, tra cui ovviamente anche PlayStation 5 e Xbox Series X. Maggiori dettagli non sono noti ed i singoli progetti verranno annunciati a seconda delle esigenze delle varie etichette del gruppo.