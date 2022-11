Take-Two ribadisce: Xbox Game Pass non ha senso per i tripla A al day one

Strauss Zelnick aveva già definito insensato Xbox Game Pass in passato per quanto riguarda le più grandi produzioni che esordiscono sul mercato videoludico, ed a distanza di diversi mesi il CEO di Take-Two Interactive non ha affatto cambiato opinione al riguardo.

Nell'ultimo incontro con gli azionisti, il boss della compagnia di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption ha innanzitutto delineato le differenze che intercorrono tra il gaming e le altre forme di intrattenimento, qui definite "lineari":

"Il business dell'intrattenimento interattivo è molto diverso dal business dell'intrattenimento lineare. Le persone consumano molte meno ore di intrattenimento interattivo in un dato mese rispetto all'intrattenimento lineare. E all'interno di questo consumo, ci sono molti meno titoli consumati in intrattenimento interattivo rispetto a quello lineare. Quindi, quantomeno, mi pongo la domanda se l'abbonamento abbia tanto senso per l'intrattenimento interattivo quanto lo è per l'intrattenimento lineare, e continuo ad essere scettico al riguardo".

Zelnick ritiene che lanciare le più grandi produzioni del mercato all'interno di cataloghi come quello di Xbox Game Pass si traduca in un'occasione sprecata per i publisher, e che ci si dovrebbe limitare a distribuire soltanto titoli più datati. Servizi di questo genere - continua il CEO - sono maggiormente indirizzati ai giocatori "avidi", che possono e vogliono dedicarsi ad una grande quantità di titoli ogni mese.

"Penso che non abbia mai avuto senso. Continuo a pensare che non abbia senso. E credo che ora stia diventando ovvio che non ha senso. È solo un'opportunità persa per il publisher. Probabilmente esiste un'attività di abbonamento. È un'attività di catalogo. Probabilmente è meglio rivolta a consumatori molto accaniti perché quelli sono i consumatori interessati a riprodurre i titoli di catalogo e a riprodurre un sacco di titoli diversi in un dato mese. Ma non penso che sia un servizio di mercato di massa che soppianta il business dell'intrattenimento interattivo così come lo conosciamo. E non credo che ci siano prove del contrario finora".

Zelnick ha dichiarato di essere aperto a collaborazioni con Microsoft e Sony riguardo ai loro servizi di gaming on demand, ma solo quando "avrà senso" per Take-Two.

Il CEO di Take-Two ha spezzato una lancia a favore di Microsoft riguardo all'acquisizione di Activision-Blizzard.