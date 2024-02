Take-Two deve ridurre le spese, ma per ora non ci sono licenziamenti in programma

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two Interactive ha confermato che la compagnia non ha in programma licenziamenti a breve e medio termine, nonostante si stia cercando un modo per ridurre i costi e aumentare i profitti delle attività di publishing.

Così come tante altre compagnie, anche Take-Two sta lavorando per ridurre le spese e ottimizzare i processi produttivi, al momento i piani prevedo interventi mirati in varie aree dell'azienda per ridurre gli sprechi, diminuire i costi operativi e aumentare i margini di profitto.

Tra queste manovre non rientra il licenziamento dei dipendenti, sebbene nei mesi scorsi alcune divisione della compagnia, tra cui Private Division, siano state costrette a ridurre il proprio organico. Strauss Zelnick prevede un risparmio annuo di 50 milioni di dollari al termine delle operazioni di revisione, una manovra che dovrebbe concludersi nel corso dei prossimi mesi e che vedrà sicuramente una ottimizzazione di alcuni processi aziendali che attualmente hanno costi importanti da sostenere.

Nel 2023 sono stati circa 9.000 i dipendenti dell'industria dei videogiochi licenziati, cifra che purtroppo verrà probabilmente superata nel 2024 dal momento che nel solo mese di gennaio 5.900 persone hanno perso il proprio posto di lavoro all'interno di aziende occupate a vari livelli in questo mercato.