Take-Two rinforza la divisione mobile: acquistato Nordeus, studio di Top Eleven

Take-Two allarga ulteriormente i suoi orizzonti nell'ambito del mercato mobile. Attraverso un comunicato ufficiale la compagnia ha rivelato di aver acquistato Nordeus, sviluppatore serbo noto soprattutto per aver realizzato Top Eleven, uno dei più famosi e giocati giochi di calcio manageriale su sistemi iOS e Android.

Per acquisire il team, Take-Two ha sborsato una cifra pari a 378 milioni di dollari. La mossa non stravolgerà inoltre l'organizzazione interna di Nordeus, con i fondatori dello studio che continueranno a rivestire incarichi manageriali di prestigio. Con questo nuovo arrivo, come confermato dal vicepresidente esecutivo di Take-Two Michael Worosz, la compagnia mira a rinforzare ulteriormente la sua divisione mobile dopo le ulteriori acquisizioni già effettuate negli ultimi anni in tale ambito: nel 2017, infatti, è stato Social Point ad entrare nella scuderia Take-Two, mentre il 2020 ha visto l'arrivo di Playdots. In ambito mobile l'offerta principale del colosso americano è rappresentata da NBA 2K Mobile, che tuttavia fatica ad ottenere una consolidata popolarità in tutto il mondo: con l'ingresso nel gruppo di Nordeus è lecito attendersi possibili progressi in questo settore, grazie soprattutto alla popolarità di cui Top Eleven gode a livello internazionale.

Nel commentare i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, Take-Two ha promesso 62 giochi entro il 2024, senza tuttavia fornire alcun tipo di dettaglio sulla possibilità che tra questi ci sia anche GTA VI di Rockstar Games. Sempre a tal proposito Take-Two prevede di lanciare 4 grossi giochi entro marzo 2022, tra cui anche una nuova IP di Gearbox.