Take Two rinnova il marchio di Mafia: il nuovo capitolo uscirà su PC, PS5 e Xbox Scarlett?

I vertici di Take Two hanno deciso di rinnovare il marchio di Mafia, l'avventura a mondo aperto che ripercorre in maniera fittizia la storia della criminalità organizzata statunitense attraverso un percorso interattivo venato di elementi sparatutto.

Stando infatti alla scoperta effettuata dai curatori di RespawnFirst, il 2 agosto scorso l'ente governativo americano preposto alla certificazione e alla classificazione dei brevetti ha ottemperato alla richiesta pervenuta dai rappresentanti di Take Two e 2K Games di rinnovare il marchio di Mafia.

Con questa mossa, il colosso videoludico a stelle e strisce diretto da Strauss Zelnick si è assicurato i completi diritti sulla proprietà intellettuale della serie di Mafia per un periodo di tempo non specificato ma che, presumibilmente, non dovrebbe essere inferiore ai cinque anni. Il nuovo brevetto comprende i futuri diritti di sfruttamento commerciale per la produzione e la distribuzione di opere artistiche che comprendono DVD, Blu-ray, siti web, programmi televisivi, serie animate, collane di fumetti, musica e naturalmente, videogiochi.

L'operazione caldeggiata da Take-Two, di conseguenza, non fa che riaccendere i mai sopiti desideri di chi spera nel ritorno della serie di Mafia, magari con l'avvento della next-gen. I vertici di Hangar 13, la software house dietro al progetto di Mafia 3, nel luglio dello scorso anno si erano detti immersi nello sviluppo di una nuova IP sorprendente, senza però svelare l'identità o la natura del titolo in questione nè tantomeno indicarne le piattaforme su cui avrebbe visto la luce in futuro. E voi, sareste felici di assistere al rilancio di questa saga a tinte noir con l'uscita di Mafia 4 su PC, PS5 e Xbox Scarlett? Fatecelo sapere con un commento.