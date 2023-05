Take Two scettica sulle IA generative: 'Utili, ma non fanno magie'

La questione delle IA generative in stile ChatGPT sta iniziando ad essere sempre più discussa anche in ambito videoludico. Se ad esempio Ubisoft vuole puntare sulle IA generative in futuro, un altro colosso dell'industria come Take-Two è invece più scettico a riguardo.

Parlando con gli investitori durante l'ultimo report finanziario, il CEO Strauss Zelnick ha detto la sua in merito alla tecnologia emergente e, pur riconoscendo che potrebbe rivelarsi un aiuto per gli sviluppatori, evidenzia come l'importanza delle IA va ridimensionata quando si tratta di creare un videogioco, in quanto non si trattano di elementi così avanzati al punto da creare un gioco intero partendo da una semplice idea di base, e che non hanno la visione e la creatività della mente umana.

"Una macchina può fare previsioni basate su dati preimpostati, enormi calcoli ed utilizzando ampi modelli di linguaggio. Siamo tutti eccitati riguardo ciò che abbiamo visto in quanto non abbiamo mai sperimentato prima una simile tecnologia capace di leggere simili modelli di linguaggio. Sembra davvero interessante. Ma paragonare quei risultati a creatività ed intelligenza sarebbe come paragonare un trucco di magia alla magia vera e propria. Semplicemente non è magia, resta solo un trucco", dichiara Zelnick a proposito delle IA.

Il CEO di Take Two prosegue: "Dunque no, un'IA non consente alle persone di premere un pulsante per farle creare un gioco di successo. Tuttavia l'IA può rendere più semplici per chiunque alcuni aspetti dei processi creativi, letteralmente per chiunque".

Intanto Take-Two ha aggiornato i dati di vendite delle IP di cui è proprietaria, rivelando che GTA 5 ha venduto 175 milioni di copie totali, confermandosi ancora una volta una preziosa gallina dalle uova d'oro per il publisher e per Rockstar Games.