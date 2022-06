Take-Two scettica su investimenti a tema blockchain: 'Può non finire bene'

Take-Two Interactive non vede di buon occhio i metaversi basati sulle blockchain, ritenendo al contrario che investimenti su questo settore potrebbero non finire bene ed avere così conseguenze negative. Questo, quantomeno, il pensiero del CEO della compagnia, Strauss Zelnick, espresso nel corso di un'intervista con GamesIndustry.

"Sono sempre scettico riguardo queste parole di moda, perché hanno significati diversi per persone diverse e chi investe su queste mode probabilmente finirà con il non raggiungere grandi risultati", spiega Zelnick, mostrando quindi una visione in controtendenza con quella di altri colossi dell'industria, come ad esempio Sony, Microsoft, Bandai Namco ed Epic Games, giusto per citare alcuni nomi che hanno manifestato il loro interesse nei confronti del metaverso.

Zelnick precisa comunque di non essere invece scettico su "mondi di intrattenimento enormi, interattivi e dinamici, perché la nostra compagnia è responsabile di almeno tre di questi. Il più grande sulla terra, GTA Online, e Red Dead Online e anche NBA 2K Online, ed altri a venire. Credo profondamente che le persone raggiungano mondi digitali per divertirsi, e se tu offri un'esperienza super divertente credo che le persone arriveranno in un attimo".

Il CEO di Take-Two (ricordiamo a tal proposito che di recente Take-Two ha confermato di voler restare indipendente) approfondisce ulteriormente la sua posizione: "Credo che il mio scetticismo sia verso quelle compagnie che all'improvviso credono che dicendo la parola 'metaverso' vicino alla propria strategia di business significhi che in qualche modo saranno trasformate e che il nirvana è dietro l'angolo, e naturalmente le cose non stanno così".

E ancora: "Intrattenere le persone è davvero difficile, creare nuove proprietà è incredibilmente difficile. Costa un sacco di soldi. Richiede un sacco di tempo e comporta grandi rischi. Dunque, quando una compagnia che non esisteva due anni fa inizia a operare con un foglio bianco, un metaverso basato su blockchain e vende centinaia di milioni di dollari di proprietà digitali in due giorni, ovvio che sono un po' scettico. Siccome nutro un grande rispetto per quanto sia difficile intrattenere le persone all'interno di quelle proprietà digitali, e in assenza di un motivo per spingere le persone a visitarle, non so perché tali proprietà abbiano un valore. E ciò sembra essersi perso nella confusione".

"Alla fine tutte le speculazioni finiscono. La domanda non è se, ma quando, e quando si gettano molti soldi verso una parola si può probabilmente indovinare come finirà per molte persone, e credo che la risposta sia 'non bene'", conclude Zelnick, precisando comunque che con il suo discorso non intendeva dire che ogni metaverso sarà un fallimento, bensì che non sarà garanzia di successo.

Cosa ne pensate delle parole di Zelnick? Nel frattempo Take-Two ha completato l'acquisizione di Zynga, chiudendo così un affare pari a 12,7 miliardi di dollari.