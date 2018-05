Take Two si esprime sul successo di Fortnite e sulle politiche dei DLC

Come riportato da GameSpot, il presidente di Take Two Karl Slatoff si è espresso sul successo di Fortnite e sulle politiche relative ai DLC, sottolineando che l'obiettivo principale della compagnia è quello di innovare l'industria.

Parlando del successo riscosso dai Battle Royale, il presidente ha osservato che i giochi appartenenti allo stesso trend possono coesistere quando inseguono l'innovazione, cercando di competere l'uno con l'altro offrendo nuovi spunti ai giocatori. Un buon esempio è dato da Fortnite e PUBG, due titoli che pur appartenendo allo stesso genere offrono due esperienze diverse, puntando su elementi differenti.

"Se stravolgi i tuoi piani per seguire i grandi successi di altri, ti metti costantemente in gioco. E dire che non saresti al secondo posto è solo un eufemismo. Potresti finire in fondo alla classifica, quindi il nostro lavoro è innovare, e il più delle volte ciò ha determinato il nostro successo." ha dichiarato Karl Slatoff, ribadendo che la missione principale di Take Two consiste nell'innovazione.

Esprimendosi sui DLC, la compagnia si ritiene interessata a questo modello di business, precisando però che la loro utilità può variare da gioco a gioco. Ad ogni modo, a prescindere dalla loro presenza, è importante garantire un'esperienza soddisfacente sin dall'inizio, offrendo un prodotto completo sin dal lancio.

Tra i prossimi giochi di Take Two è impossibile non ricordare Red Dead Redemption 2, in arrivo il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.