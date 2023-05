Take Two spinge sul marketing a Miami: annuncio di GTA 6 in arrivo?

Secondo quanto trapelato in queste ore, Take-Two Interactive starebbe per lanciare una grande campagna marketing a Miami per un videogioco non ancora annunciato e sono in molti a pensare che il gioco misterioso possa essere proprio GTA 6.

Take-Two (publisher e proprietaria di Rockstar Games) ha firmato in questi giorni dei documenti per la richiesta di affissione di un cartellone pubblicitario nei pressi di un hotel di lusso di Miami, la campagna in questione dovrebbe partire verso la fine dell'estate, probabilmente ad agosto o settembre.

Il documento in questione riporta che "Take-Two vuole pubblicizzare un videogioco AAA di uno studio di proprietà per un periodo di almeno 12 mesi a partire dalla fine dell'estate 2023."

Secondo il publisher si tratta di una posizione ottimale per promuovere questo gioco misterioso, e la community spera che possa trattarsi proprio di Grand Theft Auto 6, che secondo alcuni rumor dovrebbe essere ambientato nuovamente a Vice City, la città fittizia ispirata proprio a Miami.

Stando a vari rumor, l'annuncio di GTA 6 potrebbe essere molto vicino e se una presentazione durante gli eventi estivi appare improbabile, uno showcase proprietario a settembre è certamente probabile, considerando che Grand Theft Auto 6 potrebbe uscire nel corso del 2024. Sarà vero? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.