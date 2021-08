Take Two: 'Tolleranza zero verso ogni forma di abuso e discriminazione'

Nell'ultimo anno numerosi colossi dell'industria videoludica sono stati coinvolti in scandali relativi ad accuse di abusi, discriminazioni e ambiente lavorativo tossico. Ubisoft prima e Activision Blizzard poi sono state in particolare le due aziende al centro della delicata questione che sta facendo discutere fan e addetti ai lavori.

Sul tema ha detto la sua anche Take-Two nel corso della conference call relativa ai risultati finanziari del primo quarto dell'anno fiscale 2022. Alle domande degli azionisti riguardo le accuse che hanno colpito parte dell'industria, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick è stato chiaro e diretto nel sottolineare che all'interno della compagnia e di tutte le sue sussidiarie (tra cui Rockstar e 2K) vige una politica di tolleranza zero nei confronti di qualunque forma di comportamento scorretto e molesto. "La nostra più importante risorsa sono i nostri dipendenti, sono loro che creano tutto ciò che diamo ai consumatori", dice Zelnick aggiungendo che "la diversità è la chiave del nostro successo. Abbiamo bisogno di mentalità diverse e voci diverse per poter realizzare prodotti di qualità".

Nell'affermare che "possiamo sempre fare meglio, e credo che siamo noti per essere persone che vogliono sempre fare meglio", Zelnick evidenzia come in Take-Two "non sono tollerati abusi, discriminazioni e qualunque genere di comportamento scorretto, e mai li abbiamo tollerati. Abbiamo un codice comportamentale e una politica anti-discriminatoria e anti-abusiva che tutti i nostri dipendenti devono visionare e firmare quando vengono assunti". E ancora, "se chiunque dei nostri dipendenti dovesse ricevere contatti inappropriati di qualunque tipo, ci sono molti mezzi per segnalarlo e non ci saranno mai conseguenze per aver agito a propria tutela".

Negli scorsi giorni sono partite indagini degli azionisti e gravi accuse da ex dipendenti di Activision, che continuano a dipingere un quadro sempre più problematico di tutta la vicenda. Nel frattempo Yves Guillemot di Ubisoft ha provato a rassicurare gli impiegati sui casi di molestie.