Take-Two torna a registrare il marchio JUDAS: riguarda GTA 6 o un gioco segreto?

A quattro anni di distanza dalla prima registrazione del marchio JUDAS, i rappresentanti di Take-Two Interactive si sono attivati ancora una volta per assicurarsi i diritti di sfruttamento commerciale di questa misteriosa licenza videoludica: si tratta di un nuovo gioco per sistemi nextgen o di GTA 6?

Dalle pagine di GameSpot apprendiamo infatti che l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ha ricevuto la richiesta, da parte di Take-Two, di ri-registrare il marchio di JUDAS per un suo utilizzo in ambito videoludico, cinematografico e legato all'industria dell'intrattenimento digitale.

L'operazione condotta dalla compagnia MarkMonitor per conto dall'azienda americana che gestisce Rockstar Games e 2K Games comprende anche la licenza del sito internet judasthegame.com, una scelta che contribuisce a rafforzare l'ipotesi dello sviluppo di un videogioco non ancora annunciato come Bully 2, GTA 6 o una proprietà intellettuale inedita.

A tal proposito, vale la pena ricordare che nel corso della riunione con gli azionisti avutasi nel febbraio di quest'anno, l'amministratore delegato Strauss Zelnick riferì che Take-Two e le sue prestigiose sussidiarie stavano lavorando alla "più grande e diversificata pipeline di sviluppo della storia dell'azienda".