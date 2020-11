Take-Two vuole acquisire Codemasters: affare da 1 miliardo di dollari

Take-Two Interactive, colosso che raccoglie sotto la sua ala compagnie come 2K Games, 2K Sports e Rockstar Games, e quindi IP del calibro di Bioshock, GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K e Borderlands, ha espresso la volontà di acquisire Codemasters, studio britannico responsabile di serie come DiRT, GRID e i videogiochi ufficiali della Formula 1.

L'accordo non è ancora stato ultimato, e nel momento in cui vi scriviamo non risulta essere stata fatta neppure un'offerta ufficiale. Le due parti, in ogni caso, stanno discutendo apertamente dell'accordo, che potrebbe concludersi per una cifra di ben 740 milioni di sterline (circa 824 milioni di euro o 980 milioni di dollari statunitensi). Codemasters è fortemente favorevole all'operazione: un suo portavoce ha dichiarato che, quando Take-Two renderà pubblica la sua offerta, la compagna britannica raccomanderà ai suoi azionisti di accettarla.

Take-Two, dal canto suo, crede di poter portare enormi benefici a Codemasters e alle sue performance sul mercato mettendo a disposizione la sua catena di distribuzione di livello mondiale, e l'esperienza di 2K nel publishing, nelle live operation, nell'analitica, nello sviluppo e nel bran marketing.

Con il suo portfolio di giochi di guida, Codemasters andrebbe ad arricchire ulteriormente la già ampia offerta della famiglia di Take-Two. Lo studio britannico, già sviluppatore di DiRT, GRID, Onrush e dei videogiochi ufficiali della Formula 1, nell'ultimo anno ha anche acquisito la licenza del World Rally Championship (WRC) e Slighty Mad Studios.