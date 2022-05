Take-Two vuole restare indipendente: 'ma siamo qui per gli azionisti', parla il CEO

Reduce dall'acquisizione di Zynga, costata ben 12 miliardi di dollari, di Private Division e di Roll7, la dirigenza di Take-Two ha di recente celebrato la conclusione dell'anno fiscale.

Nel corso del tradizionale meeting con gli azionisti che ne è seguito, il CEO Strauss Zelnick ha avuto modo di affrontare molteplici tematiche. Tra queste, ha trovato spazio un commento legato al crescente accentramento produttivo che sta interessando il mercato videoludico, con cambi di proprietà per colossi quali Bethesda e Activision, ma anche singole software house, come Bungie e Bluepoint Games.

In questo quadro, il CEO di Take-Two ha voluto chiarire l'intenzione della compagnia di restare indipendente, anche se ogni decisione in merito dovrà ovviamente nascere anche da un confronto con i principali azionisti. "Siamo un'azienda quotata in borsa e siamo qui per gli azionisti. - ha esordito Strauss Zelnick - Detto ciò, la nostra storia è alquanto notevole se si parla di creazione di valore come azienda indipendente, soprattutto se escludiamo l'ultimo trimestre. Siamo convinti che ci attenda un grande futuro, e ci piace essere un'organizzazione indipendente. Ma - ha concluso - siamo pronti ad ascoltare gli azionisti".



Il CEO sembra dunque non escludere in assoluto l'eventualità di una futura acquisizione di Take-Two, ma quest'ultima dovrebbe trovare origine in una forte richiesta da parte degli investitori. Da parte sua, la dirigenza dell'azienda sembra infatti fortemente intenzionata a restare indipendente. Nel frattempo, sembra avvicinarsi il momento del reveal di Grand Thest Auto VI.