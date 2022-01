Take-Two: Zynga porterà su mobile IP come GTA e Red Dead? Le parole dei CEO

Nell'annunciare la storica operazione finanziaria che porterà Take-Two a comprare Zynga per oltre 12 miliardi di dollari, i vertici del colosso videoludico americano e della compagnia di FarmVille discutono delle opportunità di espansione delle proprie IP su sistemi mobile.

Un'importante indicazione in tal senso la offre lo stesso amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, sostenendo come "l'ingresso di Zynga ci permetterà di diversificare in modo significativo la nostra attività e di garantirci una posizione di leadership nel settore dei videogiochi mobile, il segmento di maggiore crescita nell'intero panorama dell'industria dell'intrattenimento interattivo. La sinergia tra Take-Two e Zynga riunisce i nostri migliori franchise per console e PC ad una piattaforma mobile diversificata e con una ricca storia di innovazione e creatività".

Le operazioni che condurranno all'effettiva acquisizione di Zynga da parte di Take-Two si concluderanno nei prossimi mesi, di conseguenza Zelnick preferisce non fornire ulteriori indicazioni sulle IP interessate da questa fusione. Il CEO del publisher americano, però, specifica che "Zynga ha un team di grande talento e una profonda esperienza, perciò non vediamo l'ora di accoglierli nella nostra famiglia".

Anche il CEO di Zynga, Frank Gibeau, specifica che l'ingresso in Take-Two della sua compagnia consentirà ai suoi sviluppatori di lavorare sulle proprietà intellettuali del colosso statunitense e delle sue numerose sussidiarie, non ultima Rockstar Games e le sue iconiche serie di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. Gibeau, a tal proposito, spiega che "cominare l'esperienza di Zynga in tema di sviluppo su piattaforme mobile e di nuova generazione con le migliori capacità e proprietà intellettuali di Take-Two ci consentirà di portare avanti la nostra missione di connettere il mondo attraverso i videogiochi, ottenendo al contempo una crescita significativa insieme a loro".