Take2 lavora a Gravity Goal: il rivale di Rocket League con le moto, secondo un rumor

Stando all'enessimo rumor diffuso dal noto insider Tom Henderson, Take-Two Interactive starebbe sviluppando un progetto multiplayer online destinato ad entrare in diretta competizione con Rocket League, l'acclamato titolo firmato Psyonix che è riuscito ad unire veicoli e calcio in un mix di gameplay avvincente.

Alcune fonti vicine ad Henderson hanno rivelato che 2K Games sta lavorando a un nuovo gioco chiamato "Gravity Goal", che appunto mira a competere con Rocket League. Il progetto consentirà ai giocatori di guidare delle moto stilisticamente simili a quelle di TRON al posto delle quattro ruote che sono abituati ad utilizzare nel titolo di Psyonix. L'obiettivo principale obiettivi delle partite è sostanzialmente uguale a quelle del suo diretto concorrente: i giocatori devono segnare un goal colpendo la palla con i loro veicoli, con le partite che consisteranno in sfide 1v1, 2v2 o 3v3.

Una piccola ma potenzialmente importante differenza rispetto a Rocket League (che recentemente ha accolto la Battle Royale), consiste nell'aggiunta di alcuni "dischi" che i giocatori possono lanciare contro i veicoli della squadra avversaria per causare danni o rallentarli. Il titolo è caratterizzato da un'impronta futuristica arricchita da colori vivaci e molto intensi. Per quanto Henderson si sia dimostrato un insider piuttosto affidabile, vi raccomandiamo come sempre di attendere eventuali conferme o smentite ufficiali.

Nei suoi precedenti report finanziari, Take-Two ha confermato di star lavorando a 26 giochi free-to-play, tra i quali potrebbe rientrare anche Gravity Goal, dovesse essere in futuro confermato.