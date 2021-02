It Takes Two: il nuovo gioco di Josef Fares è entrato in fase Gold!

L'eclettico game designer Josef Fares ha annunciato attraverso i propri profili social che It Takes Two, il suo nuovo gioco destinato a vedere la luce sotto l'etichetta di EA Originals, è ufficialmente entrato in fase Gold.

"Ce l'abbiamo fatta! It Takes Two è entrato in fase gold", scrive Fares su Twitter. Ciò significa che lo sviluppo può dirsi terminato, e che il codice del gioco si appresta ad essere inviato agli organi preposti alla valutazione e la distribuzione a livello globale. Nulla dovrebbe quindi impedire a It Takes Two di arrivare sul mercato il prossimo 26 marzo nelle versioni PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC, piattaforme sulle quali è disponibile al preordine al prezzo di 39,99 euro.

Per chi non lo sapesse, It Takes Two è un colorato platform affrontabile solo ed esclusivamente da due giocatori in cooperativa, un meccanismo molto simile a quello che contraddistingue il precedente lavoro di Fares ed Hazelight Studios, A Way Out. Grazie al supporto alla funzionalità Remote Play Togheter, gli acquirenti di It Takes Two potranno invitare un proprio amico online ad unirsi alla partita gratuitamente, oppure semplicemente dividere il divano grazie al multiplayer locale. I giocatori saranno chiamati ad affrontare gli avversari più impensabili, da aspirapolvere impazziti a melliflui esperti d'amore, e sfide sempre nuove in cui la collaborazione rappresenta l'unica via d'uscita. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di It Takes Two.