Takeshi Aramaki è il nuovo direttore di Luminous Productions

Square Enix ha annunciato il nuovo responsabile di Luminous Productions dopo l'addio di Hajime Tabata avvenuto alla fine di ottobre: lo studio è ora guidato da Takeshi Aramaki, nome forse poco conosciuto ma da anni alle dipendenze della compagnia.

Takeshi Aramaki è stato Lead Programmer di Final Fantasy XV ed ha seguito in prima persona lo sviluppo della versione PC, adesso si occuperà di supervisionare i prossimi progetti di Luminous Productions. Lo studio è ora focalizzato su giochi AAA di appeal globale, la compagnia sta cercando varie figure professionali per lo sviluppo di un "nuovo gioco AAA per PlayStation 5".

Luminous si dedicherà quindi sicuramente alle console di prossima generazione e probabilmente alla piattaforma PC, difficile attendersi un gioco dello studio su PS4 e Xbox One, considerando la recente formazione dello stesso (marzo 2018) e i recenti cambiamenti interni.