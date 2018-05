Taki si aggiunge al roster di SoulCalibur VI: trapela il primo trailer

Dopo la conferma di Siegfried, un altro personaggio di SoulCalibur si appresta a debuttare nel sesto capitolo della serie: stiamo parlando di Taki, la famosa guerriera ninja comparsa per la prima volta in SoulBlade. Vediamo il primo character trailer dedicato al suo ritorno in SoulCaliburVI.

Il trailer in questione è trapelato sul canale Nico Nico di Bandai Namco, per poi essere rimosso a distanza di qualche minuto. Qualcuno, però, è riuscito a registrare il filmato e a caricarlo nuovamente su YouTube, permettendoci di guardarlo in anticipo: lo trovate in cima alla notizia.

È facile riconoscere le fattezze e le caratteristiche di Taki, la famosa guerriera ninja che abbiamo avuto modo di conoscere ai tempi di SoulBlade. Il personaggio si aggiungerà dunque al roster di SoulCalibur VI, accostando tutti gli altri lottatori confermati fino a questo momento. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul personaggio, nel frattempo possiamo dare un'occhiata alle sue movenze e alle sue abilità in battaglia.

A tal proposito, ricordiamo che tra i personaggi attualmente confermati nel roster troviamo Siegfried, Mitsurugi, Kilik, Nightmare, Sophitia, Xianghua, Zasalamel, Ivy e Grøh, senza dimenticare l'inclusione di Geralt di Rivia, il celebre protagonista di The Witcher. Ricordiamo infine che l'uscita di SoulCalibur VI è ancora fissata per un generico 2018 su PS4, Xbox One e PC, ma che secondo i listini di Amazon il gioco potrebbe arrivare il 27 settembre.