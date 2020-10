I talent Pro2Be testimonial di Instinct Esports Edition: Il primo smartwatch per i gamer

Garmin per il lancio sul mercato italiano del prodotto “Instinct Esports Edition” di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ha siglato una collaborazione con Pro2Be Esports Srl, la prima agenzia specializzata nel settore dei videogiochi competitivi sportivi.

L’accordo prevede il coinvolgimento di due talent gestiti dalla startup oltre che volti noti del settore esport in Italia. Elio Cirillo alias “Skloppa“, è tra i player della community FIFA con più seguito su Twitch grazie ad oltre 45.000 followers e tra i protagonisti della prossima eSerie A TIM 2020-21.

Andrea “Andrewzh” Saveri è invece l’attuale campione del mondo della MotoGP eSport, riconosciuto da Forbes tra i 100 under 30 più influenti in Italia. Entrambi i pro player saranno dunque i testimonial dello smartwatch dedicato al gaming e protagonisti di alcune attivazioni social sui loro canali Instagram, Youtube e Twitch.

Instinct Esports Edition Instinct Esports è lo smartwatch studiato per tracciare, analizzare e condividere i parametri fisici durante le sfide esport e durante la quotidianità. Grazie al sensore cardio integrato Istinct Esports Edition fornisce informazioni su battito cardiaco, indice di stress durante le partite e analisi delle fasi del sonno, consentendo di avere a disposizione un database completo per un monitoraggio più a lungo termine.

Con il software di interfaccia Garmin STR3AMUP! i gamer potranno personalizzare e condividere i dati biometrici con i propri fan in diretta. Grazie all’incredibile durata della batteria in modalità esports e le sue 80 ore di autonomia, i player possono così dare il meglio di sé nelle sessioni di training e nelle competizioni. Lo smartwatch è leggero ma resistente con un design e funzionalità ideali per praticare anche sport.

"Siamo felici di affiancare con la nostra expertise una realtà come Garmin nel settore esports italiano – dichiara Roberto Forzano – Co-founder Pro2Be Esports. "Con Istinct Esports Edition i nostri talent potranno inoltre beneficiare di un dispositivo unico per migliorare e monitorare le loro performance".

Le dichiarazioni Garmin: “Con Instinct Esports Edition, diamo l’opportunità ai player del mondo gaming di affidarsi all’evoluta tecnologia Garmin di analisi dei parametri fisici per conoscere e migliorare le loro performance di gioco – commenta Stefano Viganò, AD Garmin Italia. "I nostri device dedicati alle attività sportive, hanno implementato da tempo funzioni e sensori studiati per controllare costantemente valori fondamentali, come il trend della frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno. Ora i gamer possono conoscere in tempo reale la propria risposta fisiologica durante i match più impegnativi, permettendo loro di concentrarsi ancor più sugli allenamenti e sulle le capacità di attenzione, reattività, mantenendo al tempo stesso lo stress sotto controllo. Instinct Esport Edition è anche un multisport GPS studiato per mantenersi in forma con decine di attività outdoor, dalla corsa alla bici. Un fattore, quello del movimento e dello sport tradizionale, del quale la nuova generazione di gamer conosce bene la fondamentale importanza.”

Garmin Istinct Esports Edition è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 299,99 Euro.