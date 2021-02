Tales from the Borderlands: annunciata la data d'uscita per Nintendo Switch

Le voci giunte da Taiwan nei giorni scorsi si sono rivelate veritiere: dopo essere tornato sugli scaffali dei negozi digitali di PlayStation, Xbox e PC, Tales from the Borderlands si appresta a debuttare ufficialmente anche su Nintendo Switch.

Nel corso del Nintendo Direct del 17 febbraio è stato confermato che Tales from the Borderlands verrà lanciato su Switch il prossimo 24 marzo. La versione per la console ibrida conterrà ovviamente tutti e cinque gli episodi della serie originale, che ricordiamo essere ambientata prima dei fatti narrati in Borderlands 3. La pagina di Tales from the Borderlands sull'eShop è già stata attivata, ma il prezzo del gioco non è ancora stato svelato. In compenso, può già essere aggiunto alla lista dei desideri.

Ambientato tra gli eventi di Borderlands 2 e Borderlands 3, Tales from the Borderlands segue le peripezie di un variegato gruppo di personaggi, alcuni inediti altri ben noti ai fan della serie, in un'avventura nata dall'avidità ma destinata alla grandezza. Come in ogni gioco di Telltale Games, le scelte dei giocatori danno una forma unica alla storia, con tantissime conseguenze imprevedibili che spaziano dallo spassoso allo straziante.