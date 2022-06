Tales from the Borderlands arriva su PS5 e Xbox Series X: spunta la classificazione

A circa un anno di distanza dalla pubblicazione della versione Nintendo Switch di Tales from the Borderlands, sembra che lo spin-off della saga di Gearbox sia ora pronto per un ulteriore rilancio.

L'avventura sviluppata da Telltale è infatti la protagonista di un interessante avvistamento, che sembra suggerire l'imminente annuncio di una versione next gen del gioco. All'interno del database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), hanno infatti realizzato la loro comparsa le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Tales from the Borderlands. Dopo il ritorno in scena del gioco su Nintendo Switch, sembra dunque che l'avventura grafica sia pronta per un ulteriore upgrade, pensato questa volta per gli hardware Sony e Microsoft di ultima generazione.

Un'edizione next gen di Tales from the Borderlands era in verità stata avvistata dalla community videoludica già agli inizi dello scorso anno, con riferimenti in merito apparsi nel database PEGI. Successivamente, tuttavia, non era giunto alcun annuncio ufficiale da parte di 2K Games e Gearbox Software: che questa possa invece essere la volta buona? Con l'avvio delle riprese del film dedicato a Borderlands e l'annuncio di Tales from the Borderlands 2 diventato realtà, il momento potrebbe in effetti essere propizio: non resta che attendere per saperne di più!