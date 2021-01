Tales from the Borderlands in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S? Spunta il rating PEGI

Sfogliando le pagine del sito del PEGI, ci si accorge che nel dicembre dello scorso anno i curatori dell'ente europeo preposto alla certificazione e alla classificazione dei videogiochi hanno registrato il rating di una nuova versione di Tales from the Borderlandsper sistemi next gen.

Come notato da Gematsu, la riedizione per sistemi di ultima generazione dell'avventura grafica di TellTale Games legata all'universo dei Cacciatori della Cripta di Borderlands viene chiaramente elencata tra i rating consultabili sul sito del PEGI dal giorno della sua immissione sul portale, avvenuta il 18 dicembre 2020.

Tra le piattaforme indicate dalla classificazione PEGI 18 del "nuovo" Tales from the Borderlands vengono infatti citate PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La scoperta del rating ridà credito ai leak del marzo dello scorso anno, con la comparsa su Reddit di spezzoni di un video di Tales from the Borderlands Redux.

Speriamo quindi di ricevere al più presto un chiarimento da parte dei diretti interessati. Nel frattempo, vi ricordiamo che nell'agosto del 2019 Sam Winkler, co-lead writer di Borderlands 3, manifestò tutto il suo entusiasmo all'ipotesi legata a un suo coinvolgimento nello sviluppo di un sequel di Tales from the Borderlands.