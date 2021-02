Tales from the Borderlands: Gearbox annuncia il ritorno sugli store digitali

Dopo una lunga assenza determinata dal fallimento di TellTale avvenuto nel 2018, i ragazzi di Gearbox Software sono lieti di annunciare il ritorno di Tales from the Borderlands sugli store digitali su PC e console come PS4 e Xbox One.

Il messaggio condiviso sui social dalla nuova sussidiaria di Embracer Group conferma le anticipazioni provenienti dal portale di PEGI che riferiva, appunto, le iniziative portate avanti da Gearbox per aggiornare il rating di Tales from the Borderlands in vista del suo approdo su PC e piattaforme come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nell'annuncio del ritorno sui maggiori store digitali dell'avventura grafica sci-fi dedicata ai Cacciatori della Cripta di Borderlands, però, non vengono citati i rumoreggiati interventi migliorativi legati allo sviluppo di patch per ottimizzare il gioco su sistemi next gen.

Speriamo quindi di ricevere maggiori chiarimenti in tal senso da parte di Gearbox prima del nuovo approdo di Tales from the Borderlands sui principali negozi digitali su PC, su PlayStation Store e su Microsoft Store per console Xbox, previsto per il prossimo 17 febbraio. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Tales from The Borderlands Zer0 Sum, il primo dei cinque episodi di cui si compone l'esperienza narrativa di quest'opera.