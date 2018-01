Tales from the Borderlands gratuito per tutti gli abbonati Twitch Prime fino al 17 gennaio

La nota piattaforma di streamingha deciso di fare un altro regalo a tutti gli utenti più affezionati in possesso di una sottoscrizione. Fino al 17 gennaio 2018 sarà infatti possibile ottenere in via del tutto gratuita la versione PC di

Per scaricarlo è sufficiente installare il client proprietario di Twitch e aggiungere il gioco alla libreria. Per chi non lo sapesse, il servizio Twitch Prime (che offre, tra le altre cose, anche contenuti in-game gratuiti e la visione dei canali senza pubblicità) è compreso all'interno dell'abbonamento ad Amazon Prime.

Tales from the Borderlands è un'avventura in cinque episodi sviluppata da Telltale Games, spin-off della celebre serie FPS creata da Gearbox Studios. I protagonisti sono Rhys e Fiona, doppiati da Troy Baker e Laura Bailey, mentre le vicende sono ambientate dopo i fatti raccontati in Borderlands 2.