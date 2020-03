Tales from the Borderlands Redux in arrivo? Spunta in rete un trailer leak!

Borderlands 3 è disponibile su Steam da pochi giorni, dopo un periodo di esclusività del gioco su Epic Games Store. A ridosso dell'uscita del terzo capitolo della saga, sembrano però già profilarsi ulteriori novità in arrivo.

Sulle pagine del noto forum Reddit ha infatti fatto la propria apparizione un interessante post, che pare preannunciare un nuovo annuncio in arrivo da parte di Gearbox Software. Un utente che ora risulta cancellatosi dalla piattaforma ha infatti utilizzato lo spazio di incontro virtuale per pubblicare due brevi sequenze video. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, queste ultime mostrano un contenuto decisamente intrigante.

Unite formano infatti un presunto trailer di annuncio di Tales of Borderlands Redux, nuova riproposizione dell'opera nata da una collaborazione tra Gearbox e Telltale Games. Ambientata nell'universo narrativo di Pandora, il progetto è stato caratterizzato da una pubblicazione episodica e da uno stile di gameplay ampiamente riconducibile agli standard messi in campo da Telltale all'interno di The Wolf Among Us o dei giochi dedicati ai franchise di Game of Thrones e The Walking Dead. Secondo quanto riportato nel video leak, la pubblicazione di Tales of Borderlands Redux sarebbe attesa nel corso del 2020.



Ovviamente, al momento si tratta di un rumor non confermato: in attesa di eventuali aggiornamenti, vi ricordiamo che il Pacchetto Armi Dorate di Borderlands 3 è gratis su PC per pochi giorni.