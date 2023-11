Tales of Arise a 2.7 milioni di copie: successo senza precedenti per la serie JRPG

Tales of Arise doveva essere la nascita di una nuova IP, e invece il JRPG di Bandai Namco si ritrova oggi ad essere uno dei capitoli di maggior successo della sua serie di appartenenza. A darci un aggiornamento sulle performance sul mercato da parte del gioco è stato il producer Yusuzke Tomizawa.

Nel corso di un'intervista concessa a 4Gamer.net, Tomizawa ha confermato che Tales of Arise ha ad oggi raggiunto e superato quota 2.7 milioni di copie vendute globalmente. Stando ai dati ufficiali diffusi da Bandai Namco dopo il lancio, il JRPG aveva venduto oltre due milioni di copie ad aprile 2022, il che suggerisce che ne siano state piazzate altre 700.000 in un anno e mezzo sino ad oggi.

"Abbiamo avuto un gran numero di nuovi giocatori e utenti che non giocavano da molto tempo alla serie, e siamo stati in grado di vendere più di 2.7 milioni di copie in tutto il mondo, un numero senza precedenti per un titolo standalone di 'Tales of'", ha affermato Yusuke Tomizawa. Secondo i dati (non verificati ufficialmente) di VGChartz, Tales of Arise costituisce al momento il secondo titolo più venduto del franchise JRPG, che vede in Tales of Vesperia il suo capitolo di maggior successo con 2.88 milioni di copie.

Quest'ultimo risultato verrà con buona probabilità superato a breve, specialmente se consideriamo che il DLC Tales of Arise Beyond the Dawn è stato pubblicato soltanto da poche ore e che porterà il JRPG ad accumulare ulteriori vendite.