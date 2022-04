Tales of Arise 2 non si farà, nessun piano per un sequel o un DLC

Come annunciato da Bandai Namco, Tales of Arise ha venduto oltre 1.5 milioni di copie ricevendo gli apprezzamenti di pubblico e critica, sembrerebbe dunque naturale pensare ad un possibile sequel. Ma il produttore Yusuke Tomiwaza non è dello stesso avviso.

Intervistato da EDGE, Tomizawa sottolinea come lui ed il suo team siano assolutamente soddisfatti di quanto fatto con Tales of Arise e non ci sono piani per un sequel o una espansione, il produttore ritiene di aver detto tutto quello che aveva da dire con questo progetto e dunque non si sta pensando ad un Tales of Arise 2 in questo momento.

Ovviamente la serie Tales of continuerà e Bandi Namco sta già lavorando su nuovi episodi della saga ma come detto non c'è nessun piano per portare avanti la storia di Tales of Arise. Tomizawa punta ora a sviluppare "un JRPG di alto profilo che si basi sulle fondamenta e il successo di Arise, permettendoci però di riscoprire la storia della saga."

Bandai Namco ha dato il via al crossover Tales of Arise x Scarlet Nexus a fine marzo, la collaborazione permette di ottenere oggetti esclusivi e altri bonus in-game per i due giochi. Anche Scarlet Nexus ha riscosso un buon successo ma al momento non ci sono piani per un seguito.