Tales of Arise, 5 anni di lavoro per l'Atmosferic Shader: la serie punta ad evolversi

Dopo il trailer di Tales of Arise pubblicato in occasione del Tales of Festival, Bandai Namco non ha fatto attendere troppo il pubblico, annunciando la data di uscita del gioco a sole poche settimane di distanza.

Per festeggiare, il team di sviluppo del JRPG ha voluto indirizzare un messaggio ai giocatori che attendono l'avventura di Rena e Dahna. Yusuke Tomizawa, Producer di Tales of Arise, ha in particolare ricordato che il titolo avrà il compito di celebrare il 25° anniversario della serie, con il tema portante della produzione identificato in "Eredità ed Evoluzione". Minoru Iwamoto, Art Director, si è accodato nell'evidenziare il grande peso che il nuovo JRPG Bandai Namco porta sulle proprie spalle.

Con Tales of Arise, gli autori puntano ad ampliare la community di appassionati della serie, senza per questo tradirne l'essenza e la tradizione. Sul fronte artistico, sono state spese molte energie per rendere l'universo di Rena e Dahna credibile e immersivo, con personaggi e ambientazioni fortemente caratterizzati. Per plasmare il mondo di gioco, dar vita ad effetti di luce suggestivi e rendere più dinamico l'ambiente è stato utilizzato l'inedito Atmosferic Shader, il cui sviluppo ha richiesto a Bandai Namco ben 5 anni di lavoro. Il lavoro svolto su animazioni ed espressività dei personaggi ha poi avuto l'obiettivo di risultare all'altezza della nuova tecnologia.

Come confermato anche dal recente gameplay trailer italiano di Tales of Arise, ricordiamo che il JRPG troverà spazio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 10 settembre 2021.