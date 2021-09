Tales of Arise, accoglienza entusiasta della critica: nessun parere negativo

Con l'obiettivo di rendere Tales of Arise un nuovo punto di riferimento per il genere JRPG su console di nuova generazione, il team di Bandai Namco ha lavorato duramente all'avventura di Alphen e Shionne.

Lo sforzo produttivo, supportato anche da un atteso rinnovamento grafico e tecnico dell'IP, sembra aver dato i suoi frutti, con un'accoglienza entusiasta da parte della critica videoludica. Per farsi un'idea delle reazioni generate dall'ormai imminente debutto di Tales of Arise, è utile dare uno sguardo alle votazioni ottenute dal gioco sui lidi di Metacritic.

Nel momento in cui scriviamo, il noto portale di aggregazione delle recensioni riporta un Metascore pari a 87/100, basato su ben 52 giudizi firmati dalla stampa di settore. A colpire, oltre alla media elevata, è in particolare la completa assenza di pareri negativi, con solamente un 70/100 a riempire lo slot dedicato alle votazioni di categoria "intermedia". Tutte le restanti 51 recensioni si collocano invece tra 80/100, con addirittura diversi 100/100. La fascia di voto più popolata resta quella coincidente con 90/100, con moltissimi giudizi di eccellenza rivolti a Tales of Arise.



Bandai Namco, insomma, sembra essere riuscita nel suo intento, come anche dimostrato dall'accoglienza entusiasta riservata al JRPG dal nostro Antonello "Kirito" Bello, nella sua recensione di Tales of Arise.