Tales of Arise: annunciato un Live Stream con i doppiatori dei protagonisti

Tales of Arise continua ad avvicinarsi alla sua data d'uscita fissata per il prossimo 10 settembre in tutto il mondo, giorno in cui i fan della storica serie JRPG di Bandai Namco potranno mettere le mani sopra l'ultimo esponente dello storico franchise iniziato nel 1995 con Tales of Phantasia.

Dopo il trailer di Tales of Arise dell'E3 2021 mostrato durante il Kick-Off Show del Summer Game Fest, si tornerà a parlare nuovamente del gioco la prossima settimana con ulteriori novità: Bandai Namco ha infatti fissato un Live Stream speciale interamente dedicato al suo nuovo JRPG, che si terrà il prossimo 18 giugno alle 20:30 ora locale, quindi visibile in Italia alle ore 13:30 dello stesso giorno. Per l'occasione saranno presenti i doppiatori giapponesi dei protagonisti dell'avventura: Shino Shimoji, interprete di Shionne; Sayuri Hara, interprete di Rinwell; Yoshitsugu Matsuoka, interprete di Law. Insieme discuteranno delle ultime novità relative a Tales of Arise, con l'aggiunta di ulteriori dettagli e novità sul progetto.

Ricordiamo che Tales of Arise è previsto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Se volete scoprire ulteriori dettagli sull'atteso nuovo capitolo della serie, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Tales of Arise per soddisfare tutte le vostre curiosità.