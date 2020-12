Tales of Arise, aspettando il JRPG: ecco la data dello streaming per i 25 anni della serie

Inizialmente atteso entro la fine di quest'anno, il lancio di Tales of Arise è stato rimandato a data da destinarsi, con il JRPG di Bandai Namco al momento ancora privo di un Day One annunciato.

Manca a dire il vero anche una finestra di debutto precisa, con gli appassionati della saga al momento in attesa di aggiornamenti sul destino della produzione. Novità in tal senso potrebbero tuttavia non essere eccessivamente lontani. Nel 2020 ricorre infatti il 25° anniversario della serie Tales Of: per celebrare l'importante ricorrenza, i vertici di Bandai Namco hanno deciso di organizzare uno speciale appuntamento dedicato.

Con la crisi sanitaria internazionale ancora in corso, l'evento non potrà ovviamente aver luogo in presenza, ma si svilupperà esclusivamente in una versione digitale. L'appuntamento è in particolar modo fissato per il prossimo 15 dicembre, a partire dalle ore 20:00 del fuso orario nipponico, equivalente nel nostro Paese alle ore 12:00 della medesima data. La diffusione di nuove informazioni su Tales of Arise non è ovviamente garantita, ma l'occasione potrebbe rivelarsi adatta alla presentazione di aggiornamenti sullo stato dei lavori sul titolo.



L'ultimo capitolo originale della saga di Tales Of ha visto la luce nel corso del 2016, con la pubblicazione di Tales of Berseria.