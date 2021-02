Tales of Arise si fa attendere: Tales of Vesperia Definitive Edition a 1 milione di copie

Con Tales of Arise ormai prossimo al completamento, ma ancora privo di una data di pubblicazione definitiva, la serie JRPG di Bandai Namco festeggia un nuovo traguardo.

Riportato sul meracto videoludico contemporaneo ad oltre dieci anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, l'apprezzato Tales of Vesperia si è presentato al pubblico in una versione definitiva agli inizi del 2019. Con Tales of Vesperia Definitive Edition, gli appassionati della longeva serie videoludica hanno potuto mettere le mani su di una produzione rivista e corretta, contenente un'interessante selezione di contenuti extra pronta ad arricchire il pacchetto.



La produzione di stampo JRPG ha ricondotto il pubblico tra le atmosfere del regno di Terca Lumireis, rese ancor più godibili grazie all'operazione di remasterizzazione effettuata sul gioco originale. Il titolo ha trovato spazio su di un'ampia selezione di piattaforme, sia PC sia console. Complessivamente, a circa due anni di distanza dal debutto, le versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Tales of Vesperia: Definitive Edition fanno registrare oltre 1 milione di copie vendute.



Un risultato importante, che conferma la popolarità della serie Bandai Namco e fa ben sperare per il futuro lancio di Tales Of Arise, capitolo che dovrebbe segnare un'importante svolta per la serie, a cominciare dall'utilizzo di un nuovo engine.