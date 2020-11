Tales of Arise è più atteso di Cyberpunk 2077 in Giappone: i nuovi Most Wanted di Famitsu

Può un gioco occidentale guidare la classifica dei Most Wanted di Famitsu? Cyberpunk 2077 è andato molto vicino a questa impresa ma per il momento la produzione di CD Projekt RED deve accontentarsi del secondo posto, preceduto da Tales of Arise.

I voti dei lettori (raccolti tra il 12 e il 18 novembre) incoronano ancora una volta Tales of Arise come gioco più atteso dal pubblico giapponese, seguono Cyberpunk 2077 e Monster Hunter Rise di Capcom.

Most Wanted Famitsu

[PS4] Tales of Arise – 737 voti [PS4] Cyberpunk 2077 – 655 voti [NSW] Monster Hunter Rise – 628 voti [PS5] Resident Evil Village – 514 voti [PS5] Final Fantasy XVI – 463 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 413 voti [NSW] Shin Megami Tensei V – 406 voti [NSW] Bayonetta 3 – 345 voti [PS4] Atelier Ryza 2 – 304 voti [NSW] Rune Factory 5 – 288 voti [NSW] Bravely Default II – 276 voti [NSW] Ushiro – 252 voti [PS4] Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppuutan – 193 voti [PS4] Dragon Quest XI S – 191 voti [PS4] Anonymous;Code – 182 voti [NSW] New Pokemon Snap – 151 voti [PS4] NieR Replicant – 141 voti [NSW] Derby Stallion – 138 voti [NSW] Atelier Ryza 2 – 129 voti [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 – 117 voti [PS5] Pragmata – 113 voti [PS4] Elden Ring – 111 voti [PS5] Gran Turismo 7 – 93 voti [PS4] R-Type Final 2 – 90 voti [PS4] The Idolmaster Starlit Season – 87 voti [NSW] Shiren the Wanderer The Tower of Fortune and the Dice of Fate – 76 voti [NSW] Story of Seasons Pioneers of Oliver Town – 74 voti [PS5] Scarlet Nexus – 71 voti [PS4] Puyo Puyo Tetris 2 – 64 voti [NSW] Anonymous;Code – 61 voti

In Top 30 trovano spazio anche Resident Evil Village, Final Fantasy XVI, il nuovo episodio di The Legend of Zelda e Shin Megami Tensei V. La classifica si chiude con Scarlet Nexus, Puyo Puyo Tetris 2 e Anonymous;Code per Nintendo Switch.