Tales of Arise avrà aree open world e battaglie basate sugli incontri casuali

Per quanto Tales of Arise sia nato come un progetto in grado di innovare la serie JRPG di Bandai Namco Entertainment, il titolo svelato ufficialmente all'E3 2019, e che ha saputo sorprendere in positivo tantissimi giocatori, manterrà alcuni elementi fondanti su cui il franchise storicamente si basa.

Nel corso di una recente intervista, il producer Yusuke Tomizawa ha confermato che l'avanzamento all'interno di Tales of Arise funzionerà esattamente come in un qualsiasi altro tradizionale JRPG. I giocatori, infatti, si muoveranno all'interno di città piccole e grandi e affronteranno diversi dungeon popolati da temibili avversari. La struttura del mondo di gioco non sarà propriamente open world, ma offrirà diverse aree aperte e liberamente esplorabili, come già altri congeneri - nonché altri capitoli della serie di Tales of - già fanno.

Un altro elemento che verrà direttamente ereditato dal passato, saranno i combattimenti basati sugli incontri casuali, a cui titoli come Tales of Zestiria e Tales of Berseria ci hanno già abituati negli scorsi anni.

Tales of Arise sarà pubblicato nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I personaggi del nuovo capitolo della serie sono stati presentati in un nuovo trailer esteso a loro dedicato. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tales of Arise.