Tales of Arise in azione su PS5: video gameplay, supporto al DualSense e modalità

A breve distanza dalla pubblicazione del ricco provato di Tales of Arise redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello, il team di Bandai Namco consente al pubblico di dare uno sguardo diretto alla produzione JRPG.

Sulle pagine del PlayStation Blog nipponico ha infatti trovato spazio un ricco video gameplay, registrato su PlayStation 5. Il filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news, offre dunque un'anteprima di quella che sarà la versione next-gen di Tales of Arise, tra sequenze di esplorazione e fasi di combattimento. In aggiunta, il team di sviluppo ha presentato quelle che saranno le caratteristiche tecniche essenziali del JRPG su console di nuova generazione.

Sul fronte della risoluzione e del framerate, i giocatori potranno optare per due differenti soluzioni: con la modalità Prestazioni, il gameplay si assesterà sui 60 fps, mentre in modalità Grafica, si privilegeranno i 4K. Le potenzialità dell'SSD consentiranno inoltre tempi di caricamento più contenuti rispetto alla tradizione della serie Tales of, in particolare per quanto riguarda l'avvio dei combattimenti di Tales of Arise. Infine, su PS5 il JRPG potrà contare sul supporto alle feature del DualSense, in particolare al feedback aptico. I giocatori in difficoltà potranno inoltre contare sulle funzioni di aiuto della console, con suggerimenti e trucchi per procedere fluidamente nell'avventura.