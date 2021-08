Tales of Arise in azione nel nuovo spot: sentimenti e boss fight

Ormai alla vigilia della pubblicazione della Demo gratuita di Tales of Arise per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il team di Bandai Namco pubblica un nuovo spot dedicato.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato promozionale giapponese propone un interessante teaser per la produzione JRPG. L'immaginario del nuovo capitolo della serie Tales of si torna a mostrare al pubblico in una breve ma intensa sequenza. Con una durata di circa 30 secondi, il video è accompagnato da un brano musicale in lingua nipponica. Protagonista del video è il rapporto tra i due personaggi principali di Tales of Arise, ovvero i giovani Alphen e Shionne. Oltre a brevi sequenze che pongono l'accento sul legame tra i protagonisti, il nuovo spot offre anche un interessante scorcio su altri personaggi del JRPG, oltre che su di una boss fight.



Alla pubblicazione dell'opera Bandai Namco manca ormai poco, con la data di debutto fissata per il prossimo 10 settembre. Nell'attesa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il ricco provato di Tales of Arise firmato dal nostro Antonello "Kirito" Bello. A partire da domani, mercoledì 18 agosto, gli appassionati potranno inoltre testare il prodotto con mano grazie alla già citata Demo gratuita.