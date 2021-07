Tales of Arise: Bandai Namco pubblica il suggestivo filmato introduttivo

Bandai Namco e i Tales Studios pubblicano la suggestiva animazione introduttiva di Tales of Arise, il gioco di ruolo destinato ad approdare il 10 settembre PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il prossimo episodio di questa iconica serie ne celebrerà i 25 anni e, per questo, gli sviluppatori nipponici promettono di aver operato tutta una serie di interventi per fare felici i fan e abbracciare un nuovo pubblico.

Col progetto crossgen di Tales of Arise, l'intenzione dichiarata di Bandai Namco è infatti quella di "far rinascere" la saga ruolistica attraverso l'adozione di un motore grafico completamente nuovo e, soprattutto, con una campagna principale "di riscatto" imperniata sulle vicende vissute dai due personaggi principali, costretti a collaborare pur essendo nati su due pianeti in conflitto.

Prima di tuffarci nelle atmosfere fiabesche di quest'opera ammirando lo splendido filmato introduttivo, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Tales of Arise firmata da Antonello "Kirito" Bello, con tanti spunti di riflessione sull'esperienza ludica e narrativa da vivere nel JRPG in uscita a settembre su PC e piattaforme PlayStation e Xbox, sia dell'attuale che della passata generazione.