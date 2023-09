Tales of Arise Beyond the Dawn: bonus pre-ordine, edizioni speciali e prezzi

Sono stati ufficialmente inaugurati i pre-ordini di Tales of Arise: Beyond the Dawn, la nuova espansione che celebra il successo di Tales of Arise. Sono previsti bonus per chi prenota il gioco, nonché tutti i dettagli delle varie versioni disponibili all'acquisto.

Prima di delineare i dettagli di tutte le versioni esistenti per Tales of Arise Beyond the Dawn, vi ricordiamo che l'espansione in questione necessita del capitolo originario per essere giocata.

Anzitutto, abbiamo la Standard Edition, al costo di 59,99 EUR, che include Tales of Arise + Espansione Beyond the Dawn, pensata per chi non ha ancora provato il gioco e vuole acquistarlo per la prima volta, già corredato di DLC.

Salendo di fascia, abbiamo la Tales of Arise: Beyond the Dawn Deluxe Edition, che a 79,99 EUR include:

Tales of Arise

Espansione Beyond the Dawn

Pacchetto costumi personaggi classici e musiche riarrangiate

Pacchetto viaggio premium

Manufatti e oggetti

Pacchetto iniziale: Manufatti, oggetti e gald

Per concludere, abbiamo la Tales of Arise: Beyond the Dawn Ultimate Edition, a 99,99 EUR, che comprende:

Tales of Arise

Espansione Beyond the Dawn

Pacchetto costumi personaggi classici e musiche riarrangiate

Pacchetto viaggio premium: manufatti e oggetti

Pacchetto iniziale: manufatti, oggetti e gald

Pacchetto oggetti premium

Pacchetto costumi premium

Pacchetto costumi collaborazione

18 costumi aggiuntivi

Quanto ai bonus pre-order, invece, gli acquirenti che decideranno di ordinare il gioco sin da ora avranno accesso alle seguenti ricompense:

Pacchetto costumi eleganti

Costumi e acconciature speciali per Alphen e Shionne

4 ricette da cucina esclusive (fagottino curry, stufato di pesce, riso orientale, panfrutta)

12 ingredienti

Vi ricordiamo che, laddove possedeste già Tales of Arise e non voleste né edizioni speciali, né bonus pre-ordine, la singola espansione di Beyond the Dawn è disponibile al costo di EUR 29,99. Il DLC, realizzato da Bandai Namco, è in arrivo il 9 novembre.