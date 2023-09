Tales of Arise Beyond the Dawn esiste: il trailer svela la data d'uscita del DLC

Nel lontano dicembre 2022, era comparso il trademark di Tales of Arise: Beyond the Dawn, dando il via a speculazioni di ogni tipo. Lo State of Play di oggi fuga ogni dubbio e annuncia ufficialmente il progetto con un nuovo trailer.

Tales of Arise: Beyond the Dawn è un'espansione che segue il successo di Tales of Arise ed è ambientato un anno dopo la fine del conflitto fra Dahna e Rena. Tuttavia, la storia di Alphen e dei suoi compagni, a quanto sembra, è ancora ben lontana dal trovare la sua conclusione.

Nel filmato, che intervalla sequenza in cui ritroviamo le meccaniche di combattimento action che contraddistinguono il titolo, vediamo una ragazza dall'aria misteriosa e afflitta, inseguita da un alcuni abitanti di Dahna poiché suo padre è un lord.

Apprendiamo che il nome della giovane è Nazamil e, nonostante il gruppo cerchi di accoglierla col tepore che contraddistingue ogni suo componente, c'è qualcosa di molto profondo che inquieta la fanciulla.

Per gli abitanti di Dahna, Nazamil è un «abominio» e il desiderio dei protagonisti di proteggerla è destinato a creare invisibilmente un conflitto. La ragazza, inoltre, dimostra un'ambivalenza assai difficile da decifrare.

Il video ci rivela, infine, la data di uscita dell'espansione: Tales of Arise: Beyond the Dawn arriverà su Playstation 4 e Playstation 5 il 9 Novembre 2023.