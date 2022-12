Tales of Arise Beyond the Dawn, registrato il trademark : sequel o DLC in arrivo?

Come prontamente segnalato dagli utenti reddit, Bandai Namco Entertainment ha recentemente registrato il trademark di Tales of Arise Beyond the Dawn. La curiosità dei fan del JRPG è ovviamente schizzata alle stelle: che sia in arrivo un nuovo annuncio da parte del publisher nipponico?

Al momento non possediamo alcuna informazione proveniente dal trademark, ma il marchio è chiaramente legato a Tales of Arise, ultimo capitolo principale della serie JRPG pubblicato a settembre dello scorso anno e accolto con il favore della critica e dell'utenza.

A perplimere la fanbase della serie sono le precedenti dichiarazioni di Bandai Namco Entertainment, che in passato ha dichiarato di non avere piani per un sequel di Tales of Arise, né tantomeno per un'eventuale espansione dell'esperienza principale. Eppure, il marchio fa inequivocabilmente riferimento al ruolistico, e non è da escludere che delle novità possano giungere proprio durante la kermesse dei The Game Awards 2022, che verranno trasmesso nella notte tra l'8 e il 9 dicembre.

Tra le ipotesi plausibili c'è anche una possibile serie animata basata sul franchise di Bandai Namco, tuttavia c'è da considerare che il marchio registrato dal publisher è stato esplicitamente registrato sotto l'etichetta "Gaming". A questo punto non ci resta che attendere e sperare in un aggiornamento ufficiale da parte della compagnia.

Ad aprile di quest'anno, Tales of Arise celebrava le 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo.