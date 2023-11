Tales of Arise Beyond the Dawn; il trailer di lancio suggella l'arrivo dell'espansione

Il 9 novembre è il giorno dell'uscita di Tales of Arise Beyond the Dawn, l'espansione di Tales of Arise annunciata allo State of Play di settembre 2023. A celebrare la release su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, arriva un trailer di lancio che si addentra nell'oscurità più profonda: quella dell'anima.

Il filmato mostra Nazamil, figlia di un lord renano e una dahnana, afflitta dalla maledizione della maschera. Alphen e il suo gruppo di amici tentano di rassicurarla, ma Nazamil è sicura di ciò che sente: "tutti mi hanno sempre detto che non sono normale, io so che tutti mi odiano...è sempre stato così, anche mio padre mi odia".

Tales of Arise ha raggiunto un importante traguardo nelle vendite e la sua espansione racconta una nuova e avvincente storia, aggiungendo all'acclamato RPG action di Bandai Namco nuovi dungeon e nuove missioni secondarie. Il DLC non attinge direttamente dai precedenti dati di salvataggio. Tuttavia, i progressi nel gioco principale sbloccano vari bonus, come livelli aggiuntivi, equipaggiamento e punti abilità.

Tales of Arise: Beyond the Dawn è ambientato dopo gli eventi del gioco base. Non vengono introdotte nuove tecniche di combattimento, ma ci saranno nuovi nemici (varianti dei nemici conosciuti nel gioco base) e nuovi luoghi da scoprire.