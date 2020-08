Tales of Arise classificato in Australia e Brasile: indizio sulla data di uscita?

Annunciato nel corso della Conferenza Microsoft dell'E3 2018, Tales of Arise è il nuovo capitolo dell'apprezzata serie Bandai Namco, pronto a raccogliere sulle sue spalle la pesante eredità di titoli quali Tales of Xillia o Tales of Berseria.

In occasione della presentazione, il JRPG era stato indicato come in arrivo nel corso del 2020. Di recente, tuttavia, Tales of Arise è stato rimandato a data da destinarsi. Del gioco, non è stata in seguito comunicata alcuna informazione ulteriore. Sia la data sia la finestra di lancio restano dunque un mistero che solo Bandai Namco potrà svelare nel prossimo futuro.

Nell'attesa, tuttavia, giunge un'interessante segnalazione. Tale s of Arise è stato infatti sottoposto alla procedure di classificazione e attribuzione del rating in ben due Paesi. In data mercoledì 19 agosto, in Brasile e in Australia, gli enti preposti hanno potuto inserire il JRPG nei propri database. In genere, quest'azione precede di un tempo relativamente breve l'approdo della produzione sul mercato: che la data di uscita di Tales of Arise sia più vicina del previsto?



Con ottimismo, si potrebbe ipotizzare un lancio del gioo nel corso dei primi mesi del 2021, ma, ovviamente, non ci resta che attendere Bandai Namco per scoprire quale sarà il destino dei protagonisti di Tales of Arise.