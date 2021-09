Tales of Arise: come aumentare e salire rapidamente di livello

Tales of Arise, il nuovo brillante capitolo della serie firmata Bandai Namco disponibile dal settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, promette di rivelarsi uno dei migliori capitoli dell’intero franchise grazie a tanti importanti miglioramenti in termini di gameplay, atmosfera e narrativa.

Uno degli elementi centrali del gioco riguarda la progressione dei nostri personaggi, la quale è a sua volta direttamente collegata a punti esperienza da guadagnare in gran quantità per far pogredire velocemente di livello i nostri eroi. Aumentando di livello le statistiche e le abilità del protagonista miglioreranno sempre di più, perfezionando così le vostre capacità di combattimento e di sopravvivenza. Considerato che avere un guerriero adeguatamente sviluppato è indispensabile per progredire nell'avventura, ecco alcuni metodi per guadagnare velocemente punti esperienza, consigli utili da seguire per non farsi trovare impreparati davanti alle sfide avanzate di Tales of Arise:

Affrontate ogni nemico

Combattete contro gli Zeugles Giganti

Consumate il cibo giusto

Cambiate livello di difficoltà

Non dimenticatevi delle quest secondarie

Per quanto banale possa sembrare, il metodo principale per guadagnare punti esperienza èche incontrerete durante il vostro cammino. Al termine di ogni combattimento trionfale otterrete un tot di punti esperienza che variano a seconda del numero di nemici affrontati, la loro potenza e rarità: maggiore è il livello dei nemici, maggiori sono infatti i punti esperienza guadagnati sconfiggendoli. Così facendo si accumulano EXP in grandi quantità, aumentando più velocemente di livello e farsi di conseguenza trovare pronti alle sfide più ardue delle ore successive. Inoltre, tramite la meccanica delè possibile far comparire nuovamente quasi tutti i nemici precedentemente sconfitti, con conseguente guadagno di altri EXP facili.A differenza dei nemici standard, glisono estremamente più difficili da sconfiggere e per questo motivo garantiscono unauna volta eliminati. Trovarli, tuttavia, non è compito semplice, e richiede di esplorare con attenzione la mappa di gioco.In Tales of Arise avrete la possibilità dimolti cibi diversi tramite i fuochi degli accampamenti per poi farli consumare ai personaggi in modo da ottenere loro vari bonus alle statistiche e alle caratteristiche peculiari. Alcune delle pietanze consumabili, tra i quali figura ad esempio lo, forniscono unpiù o meno grande ai punti esperienza guadagnati da ogni fonte: consumare questo pasto prima di andare a caccia di mostri e nemici all’interno del mondo di gioco è un ottimo metodo per rendere molto più rapida la raccolta di EXP e la progressione dei protagonisti.Anche il livello di difficoltà selezionato può influire sulla raccolta dei punti necessari per la crescita dei personaggi. Sebbene rischioso, un grado di sfida più elevato permette la comparsa di creature nemiche più rare e potenti, con conseguenti punti più sostanziosi come ricompensa per averli abbattuti. Tenete presente che Tales of Arise offre la possibilità di cambiare difficoltà, pertanto in alcune occasioni può essere un altro buon metodo per ottenere EXP facili. A tal proposito vi rimandiamo alla guida ai livelli di difficoltà di Tales of Arise Altro consiglio scontato, ma ugualmente prezioso: il titolo Bandai Namco èda affrontare che possono rivelarsi fondamentali per ottenere risorse come gli Artefatti, dati ai protagonisti dagli NPC come ricompense per gli incarichi completati. Questi oggetti permettono di ricevere diversi bonus, come ad esempio un aumento di EXP negli scontri successivi o la possibilità di conservare più a lungo le scorte di cibo in nostro possesso.

Nel caso in cui siate interessati a tenere sott'occhio il numero di punti esperienza attuali del vostro personaggio e quanti ve ne mancano per aumentare di livello, vi basterà accedere al menu di pausa per trovare un comodo indicatore all'interno della schermata delle statistiche. Prima di lasciarvi, vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata alla nostra recensione di Tales of Arise.