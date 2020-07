Tales of Arise compare brevemente in un video di Bandai Namco

Bandai Namco Studios ha pubblicato un brevissimo video promozionale per le attività del team, nel filmato viene mostrato per pochissimi secondi anche l'attesissimo Tales of Arise.

Un footage davvero breve, della durata di appena tre secondi, che mostra il protagonista di spalle immerso in una rigogliosa vegetazione, difficile dare qualsiasi tipo di giudizio in merito da pochi frammenti di filmato inseriti in uno showreel promozionale.

Tales of Arise è stato rimandato a data da destinarsi, inizialmente atteso nel corso del 2020, il gioco è adesso privo di una finestra di lancio. Il motivo? Non solo le difficoltà dovute all'emergenza Coronavirus ma anche la volontà da parte del team di avere più tempo a disposizione per dare vita ad un progetto che possa soddisfare le altissime aspettative dei giocatori. Sono tanti gli aspetti che gli sviluppatori vogliono rivedere, dal comparto tecnico alle meccaniche di gameplay, con l'obiettivo di dare vita ad un Tales of capace di scuotere le corde dell'anima.

Non sappiamo quanto dovremo aspettare, Bandai Namco però ha fatto capire chiaramente che Tales of Arise non uscirà nel 2020, probabile a questo punto un lancio previsto nel corso del prossimo anno.