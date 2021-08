Tales of Arise: conosciamo Kisara, un'eroina abile nel combattimento ravvicinato

In vista dell'uscita fissata per il 10 settembre, prosegue il viaggio alla scoperta delle funzionalità, della storia e dei personaggi di Tales of Arise, capitolo che sancirà una netta evoluzione di un brand JRPG con oltre 25 anni sulle spalle.

Quest'oggi facciamo la conoscenza di Kisara, il capitano della Elde Menancia Guard, uno dei personaggi giocabili di Tales of Arise. Kisara è descritta come una fortissima donna di Dahnan che negli anni ha perfezionato come nessun altro le abilità difensive e l'utilizzo dello scudo come strumento di attacco, velleità che la rendono estremamente temibile nel combattimento ravvicinato. Secondo la sua biografia, è una donna brillante apprezzata da chiunque, persino dai soldati di Rena.

Potete ammirarla in azione nel trailer allegato in apertura di notizia. Tales of Arise, ricordiamo, verrà pubblicato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 10 settembre. Pur conservando il DNA della serie, Tales of Arise alzerà l'asticella con un sistema di combattimento evoluto, dotato di più attacchi diretti per garantire maggiore spettacolarità e un feedback migliore, e con Atmospheric Shader sviluppato da Bandai Namco Studios, che dona alla grafica un look tipico dei prodotti disegnati a mano. Già che ci siete, date un'occhiata al filmato introduttivo di Tales of Arise.