Tales of Arise conquista il PC: il JRPG in tre posizioni della Top 10 Steam

Con i dati di vendita che premiano la versione PC di Tales of Arise, che ha già superato i risultati ottenuti sulla piattaforma da tutti i suoi predecessori, il JRPG conquista anche la vetta di Steam.

Il negozio digitale di casa Valve vede infatti il nuovo titolo Bandai Namco occupare ben tre scalini della sua ultima Top 10 settimanale. Nello specifico, Tales of Arise si aggiudica sia la medaglia d'oro sia quella d'argento, con la versione standard del gioco in prima posizione, seguita a stretto giro dal volume di preordini legati al titolo. L'avventura di Shionne e Alphen ritorna poi anche in sesta posizione, con la Tales of Arise Ultimate Edition.



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 settimanale integrale di Steam:

Tales of Arise; Tales of Arise Pre-Order Version; Pathfinder: Wrath of the Righteous; Naraka: Bladepoint; No Man's Sky; Tales of Arise Ultimate Edition; NBA 2K22; Battlefield V; Life is Strange: True Colours; Red Dead Redemption 2;

A impedire la conquista assoluta del podio da parte del JRPG, troviamo, che si aggiudica la medaglia di bronzo. Quarto posto invece per il nuovo battle royale all'arma bianca, seguito da. Buono anche il debutto di Life is Strange: True Colors , con l'ultima opera di Deck 9 che ha raggiunto il penultimo scalino della Top 10 di Steam.