Tales of Arise: un cosplay di Shionne Imeris principesca creato da Larissa Rochefort

Bandai Namco Entertainment nel corso di oltre 25 anni ha pubblicato una serie di videogiochi che si è creata una nicchia di videogiocatori molto solida e affezionata. La serie Tales ha preso piede 1995 e ha quindi compiuto da poco un quarto di secolo, a suo modo festeggiato con la pubblicazione di Tales of Arise nel 2021.

Al momento è proprio Tales of Arise l'ultimo videogioco della saga RPG. Il modo di giocare è molto simile a quello delle precedenti iterazioni della saga, ma ciò non vuol dire che tutto sia lo stesso. Cambiano infatti i personaggi, con il ruolo da coprotagonista destinato a Shionne Vymer Imeris Daymore, abbreviato in Shionne Imeris, una donna di razza renan che sarà sempre al fianco del protagonista durante le battaglie ed è quindi un membro inestimabile del gruppo.

La cosplayer Larissa Rochefort è una grande appassionata del videogioco di Bandai Namco e per questo ha deciso di proporre un cosplay di Shionne Imeris da Tales of Arise con tutto il suo fascino, sicuramente aiutato da un abito bianco molto lungo e regale che la cosplayer ha saputo indossare al meglio. Dite che sia riuscita nell'intento di portare in vita questa figura? Le vendite di Tales of Arise sono andate benissimo, ciò però non porterà alla creazione di Tales of Arise 2.